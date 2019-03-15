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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Dayısının oğlunu silahla öldürdü - BARTIN

Dayısının oğlunu silahla öldürdü - BARTIN

- Dayısının oğlunu silahla öldürdü - Olay yerinden görüntüler - Hastane önünden detaylarDayısının oğlunu silahla öldürdüBARTIN (AA) - Bartın ’da bir kişi, dayısının oğlunu silahla vurarak öldürdü.Alınan bilgiye göre, Gözpınar köyünde yaşayan Şenol Şaşkal (55), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen dayısının oğlu Hakkı Yıldız'a (50), köy kahvehanesinde tabanca ile 5 el ateş etti.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız’ı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Karnından, göğsünden ve ayağından yaralanan Yıldız, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.Bu arada Şaşkal’ın, daha önce işlediği bir cinayet sebebiyle de cezaevinde kaldığı öğrenildi.

Akalan Kahvehane Sağlık Ekipleri Cinayet 

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