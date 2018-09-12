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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dayısının cenazesine giderken kendi cenazesi geldi Haberi

Dayısının cenazesine giderken kendi cenazesi geldi Haberi

Kaza yapılan yer

Tahkikat Jandarma Cenaze Direksiyon Yaralı Çocuk 

-Kaza yapan otomobil
-Ambulans ve jandarma detaylar
-Cenazenin uzaktan sedye detayı
-Bir vatandaş ile röportaj
-Ölen şahsın fotosu

( KAHRAMANMARAŞ ) -- Kardeşinin cenazesi için Kahramanmaraş'a gitmişti KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yoldan çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 10 yaşındaki kızı yaralandı. Edinilen bilgiye göre, vefat eden dayısının cenazesinin işlemleri için Keçemağara Mahallesi’nden Elbistan’a giden Asef Güneş’in (39) kullandığı 34 JF 0444 plakalı otomobil, Evcihüyük Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, taklalar attıktan sonra yol kenarındaki tarlaya devrildi. Ters dönen otomobildeki Asef Güneş, sürücü koltuğunda yaşamını yitirirken, araçta bulunan 10 yaşındaki kızı Fadime Güneş ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla ters dönen araçtan çıkarılan yaralı çocuk, 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Asef Güneş'in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Malatya Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili olarak tahkikat başlattı. Kaza yerinde bulunan akrabaları, Güneş’in 20 gün önce de kardeşinin vefatı için İstanbul’dan geldiğini belirterek, “20 gün önce kardeşi vefat etmişti. Kardeşinin cenazesine gelmişti. Ondan bugüne kadar buradaydı. Dayısının cenazesine akrabalarını götürürken kaza yapıyor. Dayısının cenazesiyle kendi cenazesi geldi” şeklinde konuştu.
(HLL-SO-Y)
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