Dayı yeğen kavgası kanlı bitti

--Polis ekiplerinden görüntüler

--Bıçaktan görüntüler

--Polis ekiplerinin inceleme yapması

--diğer detaylar



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri'de dayı ve yeğen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada birbirlerini bıçaklayan dayı ve yeğen tedavi altına alındı. Olay, Talas ilçesi Halef Hoca caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş.Ü. ile yeğeni Ozan A. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavga dönmesi sonucu O.A., yanında bulunan bıçak ile dayısı M.Ş.Ü.'ye saldırdı. Aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan M.Ş.Y.'ye de, yeğeninin elinden aldığı bıçak ile O.A.'yı yaraladı. Yaralılar, sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

