Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Davraz kayak merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı Haberi

Davraz kayak merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı Haberi

Kar yağışı sonrası pist çalışması yapılması

Hafta Sonu Kar Kalınlığı Kayak Merkezi Kayak Sezonu Kar Yağışı 

-Çalışanların kaymaları

( ISPARTA ) - ISPARTA

- Isparta Davraz Kayak Merkezi’ndeki kar kalınlığı bugün itibariyle 40 santimetreye ulaştı. Merkezde geçtiğimiz yıla göre bu yıl geciken kayak sezonunda dün gece yağan ve bugünden sonra da farklı aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışı ile birlikte pist yapım çalışmaları başlarken, hafta sonunda kayak sezonunun açılacağı öğrenildi. Akdeniz Bölgesi’nde kış sporlarının gözde merkezlerinden 2 bin 635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi’nde dün geceki son yağışlarla kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaştı. Bölgenin en fazla ziyaretçi alan konaklamalı kış turizm merkezlerinden olan Davraz Kayak Merkezi’nde yetkililer tarafından pist yapım çalışmaları devam ederken, kayak sezonunun hafta sonunda açılacağı öğrenildi. Yetkililerden edinilen bilgiye göre Davraz’da, 2. etap bölgedeki kar kalınlığı seviyesinin 20 santimetre ve 3. etapta ise 40 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Davraz’daki kayak sezonunun hafta sonunda açılması bekleniyor. (FK-SÇ)
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı