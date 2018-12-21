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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Davraz Kayak Merkezi’nde kayak sezonu açılıyor Haberi

Davraz Kayak Merkezi’nde kayak sezonu açılıyor Haberi

Davraz Kayak Merkezi şehirden görüntü

Hafta Sonu Kar Kalınlığı Kayak Merkezi Kayak Sezonu Cep Telefonu 

-Kar aracıyla pistlerde gezilmesi ve cep telefonuyla etrafın çekilmesi
-pist yapım yapışması detayları
-Çalışanların kayması

( ISPARTA ) ISPARTA

- Akdeniz Bölgesi’nde kış sporlarının gözde merkezlerinden olan 2635 metre rakımlı Davraz Kayak Merkezi’nde kayak sezonu hafta sonunda başlıyor. Kayak sezonunun açılmasıyla ciddi bir ziyaretçi potansiyeli bekleniyor. Toros Dağları’nın zirvesindeki Davraz Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Kar kalitesi bakımından dünyanın sayılı merkezleri arasında yer alan ve kayak yaparken Eğirdir Gölü’nün eşsiz manzarasını izleme imkanı sunan kayak merkezinde geçtiğimiz yıla göre bu yıl geciken kayak sezonunda pist yapım çalışmaları tamamlandı. Bölgenin en fazla ziyaretçi alan merkezlerinden Davraz’da yarın kayak sezonu açılıyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre Davraz’da 2. etap bölgedeki kar kalınlığı 20 santimetreye, 3. etapta ise 40 santimetreye ulaştı. Kayak sezonunun başlamasıyla birlikte Davraz’da ciddi yoğunluk yaşanması bekleniyor.
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