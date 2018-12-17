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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Davraz Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Davraz Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Kar yağışı sonrası pist çalışması yapılması

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-Kayak merkezindeki yağış görüntüsü
-Çalışanların kaymaları

( ISPARTA -ÖZEL)- Davraz Kayak Merkezi’nde pist çalışmaları başladı- Yağış devam ederse kayak sezonunun bu hafta açılması bekleniyor ISPARTA

- Isparta Davraz Kayak Merkezi’ndeki kar kalınlığı bugün itibariyle 25 santimetreye ulaştı. Merkezde geçtiğimiz yıla göre bu yıl geciken kayak sezonunda dün gece yağan ve bugünden sonra devam etmesi beklenen kar yağışı ile birlikte pist yapım çalışmaları başlarken, önümüzdeki günlerde kayak sezonunun başlaması bekleniyor. Akdeniz Bölgesi’nde kış sporlarının gözde merkezlerinden 2 bin 635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi’nde dün geceki son yağışlarla kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı. Bölgenin en fazla ziyaretçi alan konaklamalı kış turizm merkezlerinden olan Davraz Kayak Merkezi’nde yetkililer tarafından pist yapım çalışmalarına başlanırken, bugünden itibaren beklenen kar yağışıyla birlikte, kayak sezonunun açılacağı öğrenildi. Yetkililerden edinilen bilgiye göre Davraz’da, en alt kısımdaki tesisler alanında 5 santimetre dolaylarında olan kar seviyesinin, 2. etap bölgede 10 santimetre ve 3. etapta ise 25 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Meteoroloji’den edinilen bilgiler doğrultusunda bugünden itibaren devam etmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte, kayak sezonunun açılması bekleniyor.
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