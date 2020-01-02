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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Davraz Kayak Merkezi'nde geç gelen hareketli sezon

Davraz Kayak Merkezi'nde geç gelen hareketli sezon

Davraz’dan detaylar

Kar Kalınlığı Doluluk Oranı Ziyaretçiler Kayak Sezonu Kar Yağışı 

-Snowboard keyfini yaşayan Ali Yıldız röportajı
-Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun Davraz açıklaması
-Genel görüntüler

( ISPARTA -ÖZEL) ISPARTA

- Torosların zirvesinde 2635 metrede kurulu olan Isparta Davraz Kayak Merkezi, sezonun açılmasıyla birlikte kayak, snowboard, tur kayağı, dağcılık ve günübirlik ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.Davraz’da Eğirdir Gölü’nün muhteşem manzarası eşliğinde, kayakçı ve ziyaretçilere eşine az rastlanan türden imkanlar sunulurken, yeni yapılan tesislerle birlikte gelen turist sayısı da günden güne artıyor.Davraz Kayak Merkezi'nde kar yağışındaki gecikme ile ertelenen kayak sezonu bu kez hareketli başladı.
Akdeniz’in incisi Davraz’da kar kalınlığı 30 ile 40 santimetreye ulaşırken, beyaz güzellik için kayak severler ve turistler Davraz’a akın ediyor. Ziyaretçiler, Davraz’ın eşsiz güzelliğini fotoğraflayarak anı ölümsüzleştiriyorlar.Davraz Kayak Merkezi'nde 2019 yılının son günü ve 2020 yılbaşının ilk gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Binlerce ziyaretçinin akın ettiği ‘Beyaz Cennet’ olarak nitelendirilen Davraz’da, 2344 rakımlı Oğlak geçidinde kar kalınlığının yaklaşık 40 santimetreye kadar ulaştı.Otellerdeki doluluk oranı yüzde 50’nin üzerine çıkarken, Ocak ve Şubat aylarında bu rakamın yüzde 100’e ulaşması bekleniyor.Yıldız: “Elimizden geldiğince tadını çıkarıyoruz”Merkezde snowboard keyfini yaşayan ve Davraz’ın bulunmaz bir nimet olduğunu kaydeden Ali Yıldız, İhlas Haber Ajansı

muhabirine yaptığı açıklamada, “Isparta’da ikamet ediyorum. Isparta birçok ile yakın. İzmir’den, Antalya’dan Denizli’den ve Türkiye’nin çeşitli illerinden birçok misafir ve kayakçı gelmekte. Tesisler ve kayak pisti de güzel. Elimizden geldiğince kayak pistinin tadını çıkarmak istiyoruz” dedi.
Seymenoğlu: “Davraz, Isparta için bir şans”Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ise Davraz’ın Isparta için bir şansın olduğunu belirterek, “Valilik ve kurumlar çocuklarımızı destekliyoruz. Isparta’nın Davraz Dağı'ndan milli takıma sporcular çıkacaktır. Uluslararası arenada yarışacak sporcularımız mutlaka yetişecektir. Sportif başarının yanında Davraz’da alt yapı yatırımlarımızı gittikçe artıyoruz. Günü birlik tesislerimiz, telesiyej ve yeni inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Tüm kayakseverleri ve misafirlerimizi Davraz’a bekliyoruz” diye konuştu.

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