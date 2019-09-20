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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Davetsiz misafir 'Boncuk'a tostçu şefkati

Davetsiz misafir 'Boncuk'a tostçu şefkati

kedinin cama atlaması

İsaf Gölgeli İlçe Adliyesi 

-camdan içeriye girmesi
-Hüseyin Topaloğlu'nun yiyecek atması
-küçük bir çocuğun yiyecek vermesi
-konuşmalar
-adliyeden detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te acıkan ve açık bulduğu açık pencereden içeriye kediye kantinci sahip çıktı. Gaziantep'in Nizip ilçe adliyesi yakınlarında acıkan bir kedi açık bulduğu bir pencereden içeriye girdi. Kedinin girdiği bölümde tost yapan kantinci Hüseyin Topaloğlu, kedinin acıktığını fark ederek, karnını doyurdu. Kedinin önüne, tost da kullandığı sucuklardan atan Topaloğlu, kedinin sürekli adliye çevresinde dolaştığını ve sık sık misafiri olduğunu kaydetti.
Kediye adliye çalışanlarının 'Boncuk' ismini verdiğini belirten Topaloğlu, "Sık sık kapımı çalıyor ve kendisine yiyecek bir şeyler atıyorum. Boncuk'u adliyede tanımayan yok. Bütün odaları dolaşıyor, masa masa geziyor. Bulduğu serin ve gölgelik alanda uzanıyor. Bana geldiğinde aç olduğunu anlıyorum" diye konuştu.

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