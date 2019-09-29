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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Datça’da üç farklı noktada yangın çıktı

Datça’da üç farklı noktada yangın çıktı

-Yangından görüntüler

Helikopter 

--Ekiplerin müdahalesi
--Helikopterin müdahalesi

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Datça ilçesinde akşam saatlerinde zirai alanda üç farklı alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre Datça Karaköy Mahallesi Meşelik mevkiinde üç farklı noktadaki zirai alanda yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler yangın mahalline sevk edildi. Bir yangın söndürme helikopterinin de havadan müdahale ettiği yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler yangının yüzer metre aralıklarla üç farklı noktada aynı anda çıkmasından dolayı sabotaj ihtimali üzerinde dururken, yangında 10 dönüm zirai alan zarar gördü.
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