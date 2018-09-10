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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Datça'da 'kilise görünümlü cami' tartışması İzle

Datça'da 'kilise görünümlü cami' tartışması İzle

-Minaresi tartışma konusu olan cami

Lyon Yerli Turist Harekete Geç 

--Camiye giren cemaat
--Cemaatin açıklaması

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Datça ilçesinde, bir hayırsever tarafından yıkılarak yeniden inşa edilen Ulu Cami’nin minaresi, kilise çan kulesini andırdığı gerekçesiyle tartışma konusu oldu. Hayırseverin maddi durumu kötüleşince, kiliseyi andıran minarenin yenilenmesi için cemaat kolları sıvadı. Datça ilçe merkezi İskele Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Osmanlı dönemine ait 150 kişi kapasiteli Ulu Cami, 2016 yılında yıkılarak hayırsever Muammer Geremeli tarafından yerine yenisi yaptırıldı. Muammer-Aysel Geremeli Ulu Cami’sini 850 bin lira harcayarak yenileyen hayırseverin sağlık durumu ve maddi durumu daha sonra kötüleşti. Şu ana kadar yaklaşık 1 milyon lira harcanan cami, kısa süre önce ibadete açıldı. Gönüllü bir mimar tarafından projesi çizilen caminin yanına inşa edilen minare, kilise çan kulesini andırdığı gerekçesiyle ilçede tartışmalara neden oldu. Datça sakinlerinin yanı sıra, ilçeye gelen yerli turistler de duruma tepki gösterince minarenin yenilenmesi için harekete geçildi. Hayırseverin sağlık ve maddi durumu iyi olmadığını belirtip minareyi ileriki bir süreçte yenileyebileceğini söylemesi üzerine, yenileme için gerekli olan 25 bin liranın bulunması için çalışmalara başlandı. Gerekli paranın toplanmasının ardından, minarenin kısa sürede yenileneceği belirtildi. Hayırsever tarafından yaptırılan camiye ait minarenin daha sonradan kilise çan kulesine benzemesi nedeniyle cemaat arasında tartışma konusu olduğunu belirten İbrahim Afacan, “Bu minare kilise görünümünde. Ankara’daki bir caminin minaresi de böyleymiş. O minareyi daha sonra düzeltmişler. Böyle bir imkan varmış, bizim camideki minarenin de yeniden yapılacağını duyduk. Bizler cami cemaati olarak minarenin normal şekline döndürülmesini istiyoruz. Camiyi yaptıran hayırseverin şu an imkanı yokmuş. İleride yapabileceğini söylemiş” dedi.

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