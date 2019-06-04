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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Datça'da botları batan göçmenleri sahil güvenlik kurtardı

Datça'da botları batan göçmenleri sahil güvenlik kurtardı

sahil güvenlik ekipleri göçmenleri kurtarması

( MUĞLA )- Muğla’nın Datça ilçesi Aktur Tatil sitesi açıklarında lastik botun batması sonucu ölümle burun buruna gelen düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı MUĞLA

Sahil Güvenlik Trol 


– Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Rodos adasına kaçmaya çalışırken botları batan düzensiz göçmeleri sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Datça açıklarında lastik bir botun battığı ihbarının ardından Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler, deniz yüzeyince çok sayıda düzensiz göçmenle karşılaştı. Düzensiz göçmenler denizden sahil güvenlik botuna ardından tekneye alındı. Düzensiz göçmenlerin içinde 13 Filistin ve bir Suriye uyruklu olmak üzere 9 erkek, 1 kadın ve 4 çocuk olduğu tespit edildi. Kurtarılan 14 düzensiz göçmen sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Datça limanına ve oradan 112 Sağlık ekiplerine teslim edildiler. Kaçakların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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