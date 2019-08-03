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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Datça’da 42 göçmen böyle yakalandı

Datça’da 42 göçmen böyle yakalandı

göçmenlerin termal kamera ile görüntülenmesi

Termal Kamera Akalan Kamera Sahil Güvenlik Kaçış 

-sahil güvenlik botuna alınmaları

( MUĞLA )- Muğla’nın Datça ilçesinden yasa dışı yollardan lastik bot ile kaçış hazırlığında olan 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı MUĞLA

- Türkiye’yi yasa dışı yollardan terk etme hazırlığında olan düzensiz göçmenler ile ilgili denizde Sahil Güvenlik ekiplerin gece gündüz denetimleri sürerken, Muğla’nın Datça ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 42 düzensiz göçmen yakalandı. Datça Dilburnu açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botları tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin lastik botta yaptığı incelemede 37 Mısır, 7 Filistin ve 2 Suriye uyruklu düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Datça limanına teslim edildi.
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