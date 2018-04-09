Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Dastar ve Kuzugöbeği Festivalinde Koray Avcı rüzgarı Video

Dastar ve Kuzugöbeği Festivalinde Koray Avcı rüzgarı Video

Konser alanından görüntüler

Festival 

-Koray Avcı konseri
-Detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye İlçesinde bu yıl 10'ncusu düzenlenen Dastar ve Kuzugöbeği Festivalinde sahne alan ünlü sanatçı Koray Avcı konser alanını dolduran binlerce kişiye keyifli anlar yaşattı. Fethiye Belediyesi, Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde Yeşilüzümlü Mahalle meydanında düzenlenen festivalin son gününde ünlü sanatçı Koray Avcı sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Avcı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.Avcı şarkılarının yanı sıra anlattığı hikayelerle de izleyenleri kimi zaman güldürdü kimi zaman hüzünlendirdi. Yaklaşık 10 bin kişiyi coşturan Avcı vatandaşlara keyifli bir gece yaşattı. Sanatçının seslendirdiği şarkılara vatandaşlar eşlik etti. Avcı, Üniversiteyi Muğla'da okuduğunu ve Fethiye’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Festival kapsamında konser için kendisini davet eden Yeşilüzümlü Mahalle muhtarına teşekkür etti. Konserin ardından Yeşilüzümlü Mahalle Muhtarı Erkan Arıcan Avcı’ya çiçek verdi. 10. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali, Koray Avcı konseriyle sona erdi.
İlgili Foto Galeriler
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Hindistan'da Renkli Holi FestivaliHindistan'da Renkli Holi Festivali
Demet Şener İle Görüntülenen İş Adamından Gazetecilere Ahlaksız TeklifDemet Şener İle Görüntülenen İş Adamından Gazetecilere Ahlaksız Teklif
90. Oscar Ödül Töreninde kim ne giydi?90. Oscar Ödül Töreninde kim ne giydi?
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı