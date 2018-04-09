Dastar ve Kuzugöbeği Festivalinde Koray Avcı rüzgarı

-Koray Avcı konseri

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( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla'nın Fethiye İlçesinde bu yıl 10'ncusu düzenlenen Dastar ve Kuzugöbeği Festivalinde sahne alan ünlü sanatçı Koray Avcı konser alanını dolduran binlerce kişiye keyifli anlar yaşattı. Fethiye Belediyesi, Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde Yeşilüzümlü Mahalle meydanında düzenlenen festivalin son gününde ünlü sanatçı Koray Avcı sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Avcı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.Avcı şarkılarının yanı sıra anlattığı hikayelerle de izleyenleri kimi zaman güldürdü kimi zaman hüzünlendirdi. Yaklaşık 10 bin kişiyi coşturan Avcı vatandaşlara keyifli bir gece yaşattı. Sanatçının seslendirdiği şarkılara vatandaşlar eşlik etti. Avcı, Üniversiteyi Muğla'da okuduğunu ve Fethiye’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Festival kapsamında konser için kendisini davet eden Yeşilüzümlü Mahalle muhtarına teşekkür etti. Konserin ardından Yeşilüzümlü Mahalle Muhtarı Erkan Arıcan Avcı’ya çiçek verdi. 10. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali, Koray Avcı konseriyle sona erdi.

