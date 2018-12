Darülaceze’ye gönülleri ısıtan ziyaret İzle

-röportajlar



- 1895 yılında 2’nci Abdülhamit Han tarafından Okmeydanı'nda 27 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan ve tam 124 yıldır hizmet veren şefkat yuvası Darülaceze’nin yüzünü Türkiye Hastanesi güldürdü. Bir kazak, bir atkı bile kalplerin ısınmasına yetiyor. ‘Merhametin canlı örneği Darülaceze’ sakinleri her biri el emeği, göz nuru örülen örgüler ile ısınacak. Havaların soğumasıyla birlikte Türkiye Hastanesi çalışanları harekete geçti. Her biri kendi el emeği, göz nuru olan hırka, atkı ve kazakları Darülaceze sakinleri için ördüler. Ziyaretlerinden önce Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci’nin makamında ağırlanan Türkiye Hastanesi ekibi daha sonra ördükleri kazakları teker teker sakinlere kendi elleri ile verip sohbet ettiler. “Saygı ve hürmet kurum kültürümüzün içerisinde yer alıyor” Ekip arkadaşlarının farkındalık çalışması sonucu burada olduklarını söyleyen Türkiye Hastanesi Hasta Hizmetleri Müdürü Halil Öztürk, “ Büyüklerimize saygı ve hürmet kurum kültürümüzün içerisinde yer alıyor. Onları hissetmek için buradayız. Arkadaşlarımız çok güzel bir çalışma yaptı ve bu çalışmaya katkıda bulunmak isteyen hastalarımız ve hasta yakınlarımız da örgüleri ile büyüklerimize hediye yapmak istediler. Anadolu’nun her köşesinde ve yurtdışından büyüklerimiz için, bu havalarda üşümesinler diye atkı, bere, dizlik, kazak aklınıza ne geliyorsa el emekleri ile yaptılar. Bugünde o hediyeleri vermek için buradayız. Ellerini öpeceğiz, hâl hatır soracağız ve onların sevgisiniz kazanacağız” dedi.

Darülaceze’ye elinden geldiği kadar herkesin yardım etmesi gerektiğine de vurgu yapan Öztürk, “Biz İhlas Holding bünyesinde olan Türkiye Hastanesi olarak büyüklerimize hizmette her zaman onların yanındayız. Böyle bir farkındalık fikri ile burada olduğumuz için arkadaşlarım ile bir kez daha gurur duyuyor ve onlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Büyüklerimize hediyelerini verip sohbet edeceğiz” Cümlelerine çok mutlu olduklarını ifade ederek başlayan Türkiye Hastanesi Kurumsal Pazarlama Müdürü Beril Baki, “ 2’nci Abdülhamid Han’ın yaptırdığı modern bir hayır kurumu olan Darülaceze Başkanlığı’nda olmak bizi hem çok duygulandırdı hem de çok mutlu etti. Yapılan restorasyon çalışmalarının güzel bir şekilde ilerlediğini öğrendik. Farklı faaliyetler ve projeler olduğunu gördük” dedi.

Türkiye Hastanesi çalışanlarına teşekkürlerini sunan Baki, "Çalışanlarımız farkındalık göstermek istedi. 'Kış ayları geldi, bu havalarda büyüklerimiz üşümesin diye onlara kendi el emeğimiz göz nurumuz ile örgü örmek ve Darülaceze'de ki büyüklerimize hediye etmek istiyoruz' dediler. O noktadan hareket ile bizde buraya geldik büyüklerimize bu hediyeleri verip sohbet edeceğiz. Bu denli kıymetli bir anıya sahip olacağımız için de çok mutluyum" diyerek cümlelerini sonlandırdı.