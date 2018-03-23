Darülaceze sakinleri hobileriyle yaşama bağlanıyor - İSTANBUL
- Darülaceze'den detaylar - Atölyede yapılan çalışmalardan detaylar - Kemal Sel'in açıklamalarıDarülaceze sakinleri hobileriyle yaşama bağlanıyor - Darülaceze'deki yaşlılar, kendileri için kurulan atölyelerde resim, dokuma, örgü gibi farklı hobilerle hayatlarına renk katıyor - Atölyede halı dokuyan "maharetli eller"den 80 yaşındaki Kemal Sel de hem fiziken hem zihnen dinç kalmak için çalışma önerisinde bulunuyor - Darülaceze sakini Sel: - "Allah devletimizde razı olsun. Aldılar bizi buraya, bakıyorlar. Buradan çok memnunum" - "İnsan yaşlandığı zaman hastalıkları falan olabiliyor. İnsan çalıştığında kendisini bir yere getirebiliyor. Zihnen de açık oluyorsun, dinçleşiyorsun"İSTANBUL (AA) - EMİN İLERİ - Darülaceze sakinleri, kendileri için kurulan atölyelerde resim, dokuma, örgü gibi farklı hobilerle hayatlarına renk katıyor.Darülaceze'de, sakinlerin rehabilitasyonu için kurulan atölyelerde "maharetli eller" gün boyunca el emeği göz nuru eserler üretiyor.Yaklaşık 500 sakinin kaldığı kurumda çeşitli fiziki engellerine rağmen yaşam sevinçlerini kaybetmeyen yaşlılar, atölyelerde üretime katılmanın da mutluluğunu yaşıyor.Kabiliyetlerine göre hobi edinen Darülaceze sakinleri, atölyede resim, örgü, dokuma gibi el sanatlarıyla gün boyu ilgilenebiliyor.Atölyede halı dokuyan "maharetli eller"den 80 yaşındaki Kemal Sel de hem fiziken hem zihnen dinç kalmak için çalışma önerisinde bulunuyor.Sel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldır kurumda kaldığını ve halı dokumayı Darülaceze'de öğrendiğini söyledi.
Kuruma gelmeden önce inşaat işleriyle uğraştığını, uzun yıllar boya - badana ustalığı yaptığını belirten Sel, "Ama kendimi bir yere getiremedim, Allah devletimizde razı olsun. Aldılar bizi buraya, bakıyorlar. Buradan çok memnunum. Evlendim, bir oğlum var. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Kendisi başka yerde, burada olduğumdan da haberi yoktur." dedi. Sel, yaşına rağmen çalıştığı için hala dinç olduğunu vurguladı.Sabah kahvaltıdan sonra atölyelere gidip hobileriyle ilgilendiklerini, kimsenin kendilerini "Günde şu kadar iş yapacaksınız." diye zorlamadığını ifade eden Sel, şunları anlattı:"Çayımız, her şeyimiz var burada. Sıkıldığımız zaman dışarı çıkıyoruz. Yani rahatımız çok yerinde. Gençlere benim tavsiyem, onların ailelerinden ayrılmamaları. Çalışarak kendilerini bir yerlere getirmeleri lazım. Çalışsınlar, okusunlar kendilerini bir yerlere getirmeye çalışsınlar. Kötü arkadaşlar edinmesinler.Yaşlıların da çalışması çok iyi olur. İnsan yaşlandığı zaman hastalıkları falan olabiliyor. İnsan çalıştığı zaman kendisini bir yere getirebiliyor. Halı dokuduğumda zaman da çabuk geçiyor. Çalıştığında zihnen de açık oluyorsun, dinçleşiyorsun. Vaktin verimli ve çabuk geçiyor. Çalışmak iyi bir şey. Bu herkes için geçerli."