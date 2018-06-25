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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Darp edilen kişi hastaneye kaldırıldı - ADANA Video

Darp edilen kişi hastaneye kaldırıldı - ADANA Video

- Darp edilen kişinin hastaneye kaldırılmasıADANA (AA) - Adana 'da evinin önünde darp edilen kişi hastaneye kaldırıldı.Merkez Seyhan ilçesinde, Ahmet Altun'un, evinin önünde gürültü yaptıklarını ileri sürdüğü 3 şüpheliyle girdiği tartışma kavgaya dönüştü.Şüpheliler Altun'u darbedip evine zarar verdikten sonra kaçtı.Altun, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Altun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hastane 

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