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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
- Darmık Dağı'nda Öcalan silüeti yerine Erdoğan posteri İzle

- Darmık Dağı'nda Öcalan silüeti yerine Erdoğan posteri İzle

Darmık dağı'nda yapılan dev Erdoğan posteri asılması, detaylar

Muhalifler İran Seçimleri Terör Örgütü Teröristler Siluet 

-Hazırlanan klip, klipte Fehim İsa'nın konuşması, detaylar

( AFRİN ) AFRİN

- Suriye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini kazanması sonrası Özgür Suriye Ordusu tarafından, Öcalan siluetinin imha edildiği Darmık Dağının zirvesine Erdoğan posteri asıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanması Suriye'deki Özgür Suriye ordusu kontrolündeki bölgelerde de büyük sevince neden oldu. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim zaferi Suriye'de parti seçim müzikleri eşliğinde ağır silahla havaya ateş açılarak kutlandı. PKK'lı teröristler tarafından 2013 yılında terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın dev bir silüetini çizdiği Darmık Dağı'nın zirvesine ise Özgür Suriye Ordusu ve Türk bayrağı ile birlikte dev Erdoğan posteri asıldı. 20 Ocak 'ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı ile ele geçirilen Darmık Dağı'nda muhalifler tarafından Erdoğan'ın Rabia işareti yapan Dev posteri dalgalanıyor. Poster klibi Sultan Murad Tümeni tarafından Darmık Dağı'nın Fırat Kalkanı Harekatı ile ele geçirilmesi, Öcalan posterinin imha edilmesi ve yerine yapılan Erdoğan Posteri ile ilgili görüntülerden oluşan klip hazırlanarak, Erdoğan'ın seçim galibiyeti kutlandı. Seçim zaferini Bülbül Kasabası'nda alan Sultan Murad Tümeni Komutanı Fehim İsa, çekilen görüntülerde "Bülbül kasabasındayız. Arkamızdaki büyük Darmık, aldığımız seçimlerde, AK Parti ve MHP'nin ön sıralarda kazanması nedeniyle bir sürprizimiz vardı. Cumhurbaşkanımızın posterini astık. Sultan Murat tümeni olarak, Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye halkını tebrik ediyoruz" dedi.
Öte yandan Darmık Dağı'nda bulunan terörist başı Öçalan'ın posteri ise Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk SİHA'ların desteği ile Türk savaş uçakları tarafından imha edilmişti. Bülbül Kasabası sınırları içerisinde yer alan Darmık Dağı uzun yıllar, PKK tarafından eğitim kampı olarak kullanılmıştı.
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