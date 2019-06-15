Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Darıca'da sel... Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

Darıca'da sel... Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

Olay yerinden görüntü

Mahsur Kaldı Sağanak Yağış Su Baskını Barla Sağlık Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Selden görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan yoğun yağmur sonrası sel ve su baskınları oluştu. Çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kaldığı yağış sonrası bir binanın zemininde suda mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Darıca'da 14.30 sıralarında başlayan sağanak yağış sonrasında cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Sel sularının ev ve iş yerlerine dolduğu yağış sonrasında bazı vatandaşlar ise binalarda mahsur kaldı. Bazı bölgelerde ağaçların da devrildiği yağışta, binalarda mahsur kalanların ve baskın yaşanan alanlara çok sayıda itfaiye ve AKUT ekibi sevk edildi. Nenehatun Mahallesi Reşat Sokak üzerindeki bir binanın zemininde 2 kişinin su baskınında mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, binanın zemin katında mahsur kalan 2 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 kişi Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kaldığı yağış sonrasında ekipler gelen ihbarlara yönlendirilerek su tahliye çalışmalarına devam ediyor. (GY-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı