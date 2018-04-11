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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Darıca'da itfaiyeden yavru kedi operasyonu - KOCAELİ Haberi

Darıca'da itfaiyeden yavru kedi operasyonu - KOCAELİ Haberi

- Kurtarma çalışmaDarıca'da itfaiyeden yavru kedi operasyonuKOCAELİ (AA ) - Darıca'da, sahil kesiminde kayalıkların arasına düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Dudayev Parkında sahilde gezi yapanlar kayalıkların bulunduğu yerden köpek havlaması ve kedi sesi duydu.Sesin olduğu yere gidenler, kayaların arasına sıkışan yavru kediyi görünce itfaiye ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen ekipler, 15 dakika süren çalışma sonucu yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.Kedinin kurtarılmasını sağlayan vatandaşlar, itfaiyeden teslim aldıkları kediyi, bakımının yapılması için veterinere götürdü.Bu arada yavru kedinin sıkıştığı yerde bekleyen köpek de vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kayalı Köpek Kedi Operasyonu Yavru Kedi 

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