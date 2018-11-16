Darende’ye mevsimin ilk karı yağdı Haberi

-ilçe merkezinden detay görüntüler

-vatandaşlar konuşma



( MALATYA )- Etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı MALATYA



- Malatya’nın Darende ilçesi yılın ilk karı ile tanıştı. İlçe merkezinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ile ulaşımda aksamalar meydana geldi. Kara Hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşarken içi yolcu dolu olan bir minibüsün kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda ilerleyemediği kameralara yansıdı. Yağışın devam ettiği ilçede yüksek kesimlerde kar 15 ilçe merkezinde ise 10 santime ulaşırken kar yağışı en çok çocukları mutlu etti. Okul bahçelerinde toplanan öğrenciler derslerinde sonra boş kalan zamanlarında kar topu oynadı. Öte yandan Darende Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kasım Gücük sürücülerin olası kazalara karşı dikkatli olmalarını isteyerek, “Karın etkili olduğu bölgemizde üzücü kazaların yaşanmaması için sürücülerin gereken önlemleri almaları gerekmektedir. Hepimiz hazırlıksız yakalandık ama tedbir almak bizim elimizde” diye konuştu.

(İHU-BT-SD-

