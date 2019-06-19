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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Darende’de sel...

Darende’de sel...

Evdeki suyun tahliye edilmesi

Sağanak Yağış Büyükbaş Hayvanlar Kaldırımlar Aşırı Yağış Büyükbaş Hayvan 

-Karabacak Mahallesi selin zararları
-Hayvanların ahırdan çıkartılması

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’nın Darende ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel sonrası bir evi su bastı, bir kümeste bulunan tavuk ve civcivler ise suya kapılarak telef oldu. Darende’de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede aşırı yağış nedeniyle bazı yolları ve evleri su bastı, ekili alanlar da selden dolayı zarar gördü. İlçeye bağlı Karabacak Mahallesinde yağış nedeniyle yollar ve kaldırımlar hasar gördü. Bir evin kümesinde bulunan yaklaşık 25 civciv ve tavuk sel sularına kapılarak telef oldu. Aynı mahallede içinde büyükbaş hayvanların bulunduğu bir ahırı da su bastı. İtfaiye ekipleri ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvanı son anda kurtardı. İlçeye bağlı Ayvalı Mahallesinde de yağış sonrası bir evi sel suları bastı. Ev sakinlerinin durumu bildirmesiyle olay yerine gelen ekipler uzun bir çalışmanın ardından evdeki suyu tahliye etti. (BT-SD-
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