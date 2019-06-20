Darende’de sağanak yağış sele neden oldu

-Dolu yağdığı görüntüler



( MALATYA )- Pat Pat deresi aşırı yağış sonrası taştı MALATYA



- Malatya’nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Yağış sonrası ilçede bulunan Pat Pat deresinin taşmasıyla mahalleyi sel götürdü. Dereden çıkan toprak ve taş parçaları yolları kapattı. Darende’de öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış ilçeye bağlı Günpınar Mahallesinde bulunan Pat Pat deresinin taşmasına neden oldu. Dereden çıkan toprak ve taş yığınları yolları kapatırken bazı araçlar çamur kaplı yollardan çıkmakta zorlandı. Yağışın ilçede gece saatlerine kadar aralıklarla süreceği öğrenilirken ilçenin bazı bölgelerinde de dolu yağdığı bilgisine ulaşıldı.

