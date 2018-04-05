Darende'de kayısı ağaçlarını zirai don vurdu - MALATYA
Kayısı ağaçlarından genel görüntüDon vuran kayısı ağaçlarından görüntüDarende Ziraat Odası Başkanı Vedat Ali Kaya'nın konuşmasıDarende'de kayısı ağaçlarını zirai don vurduMALATYA (AA) - Malatya 'nın Darende ilçesinde kayısı ağaçları zirai dondan etkilendi.Darende Ziraat Odası Başkanı Vedat Ali Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede son 40 yılın en erken çiçek açım döneminin yaşandığını ancak sıcaklıkların geceleri sıfırın altına düşmesi nedeniyle meyvelerin dona maruz kaldığını söyledi.
Kaya, Tohma Kanyonu boyunda kalan kırsal mahallelerden Ilıca, Ozan, Çınar, Hisarcık, Yenice, Balaban, Mengelis ile ilçe merkezinde rakımın bin 300 olduğu bölgeleri don vurduğunu bildirdi.Vedat Ali Kaya, "Sıcaklardan dolayı meyveler erken oldu ancak sıcaklıkların gece eksilere düşmesi üzerine ilçedeki kayısı ağaçlarının büyük bölümü zirai dondan zarar gördü. Don olayının tekrar etmesi ve etkisinin daha büyük olmasından korkuyoruz. Hasar, yapılacak çalışmalar sonrasında tespit edilecek." dedi. Son 5 yıldır kayısı ağaçlarının dondan zarar gördüğünü belirten Kaya, çiftçilerin mağdur olduğunu, bu nedenle üreticilere alan bazlı destek ödenmesi gerektiğini ifade etti.