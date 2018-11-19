Darbeyi destekleyen halktan darbeyi püskürten halka...Yrd. Doç. Dr. Bedrettin Kolaç 15 Temmuz darbe girişimini Türkiye’nin Yakın Tarihi kitabına alarak öğrencilere okutmaya başladı

-Kolaç’ın üniversitede okuttuğu ders kitabından görüntü

-Kolaç’ın röportajı



( DİYARBAKIR -ÖZEL)- Yaklaşık 300 yıllık darbe tarihini inceleyen Yrd. Doç. Dr. Kolaç'a göre darbelerin kırılma noktası, halkın darbeye karşı çıkması nedeni ile 15 Temmuz darbe girişimi DİYARBAKIR



- Dicle Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesi'nde görevli Yrd. Doç. Dr. Bedrettin Kolaç, 15 Temmuz darbe girişimini Türkiye’nin Yakın Tarihi adlı ders kitabına aldı. 1960 darbesinde halkın tanklara çıkarak darbeyi desteklediğini belirten Yrd. Doç. Dr. Kolaç, 15 Temmuz darbe girişiminde ise bunun tam tersi olarak halkın tanklara çıkarak darbeyi engellediğini söyledi.



DÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kolaç, son 300 yıllık tarihte yapılan darbeleri Türkiye’nin Yakın Tarihi adlı ders kitabında ele aldı. Yrd. Doç. Dr. Kolaç, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kitabını güncelleyerek hain darbe girişimini ve halkın darbeyi nasıl püskürttüğünü de ders kitabında öğrencilere okutmaya başladı.

“1960’tan sonra darbe kültürü oluştu” Son 300 yıldaki darbe ve darbe girişimleri ile ilgili İhlas Haber Ajansı



muhabirine konuşan Yrd. Doç. Dr. Kolaç, Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren darbelerin yaşandığını söyledi.



27 Mayıs 1960 darbesi ile birlikte Türkiye’de bir darbe kültürünün oluştuğuna vurgu yapan Yrd. Doç. Dr. Kolaç, bu darbe kültürünü literatüre çok girmeyen 21 Ekim 1961’deki İstanbul’da 30’a yakın subayın 10’a yakın generalin imzaladığı 21 Ekim protokolünün oluşturduğunu kaydetti.

15 Ekim 1961’de yapılan seçimlere tepki olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin toplanmadan önce yönetime el koyacağını 21 Ekim’de askerlerin yaptığı protokol ile açıkça ifade edildiğini hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Kolaç, bu darbe girişiminden, dönemin Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay’ın, siyasi parti liderlerini çağırarak bu darbe girişiminden söz etmesi ve siyasi parti liderlerinin darbenin lideri olan Cemal Gürsel’in Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü’nün de Başbakan olarak seçileceğini kabul etmelerinin ardından vazgeçildiğini dile getirdi. "Darbelerin cezasız kalması darbecileri cesaretlendirdi" 27 Mayıs 1960 darbesinin, darbe girişimlerinin, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbelerinin değişik sebeplerle dış odaklı olduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Kolaç, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin Türk siyasi tarihinin en önemli kırılma noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. Kolaç, “Türkiye’deki bütün darbeler ve darbe girişimleri cezasız kaldığı için bir soruşturmaya uğramadığı için sürekli darbe yapmak isteyenleri cesaretlendirmiştir. Ama 15 Temmuz’da Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde halk 56 yıllık darbelere tepki göstermemesinin bir anlamda sıkıntısıyla ve tepkisiyle Türkiye’de ve bütün dünyada beklenmeyen bir şekilde halk sokağa inerek silahsız olarak darbeyi engelledi” dedi.

"Halk 56 yıl sonra tanklara çıkarak darbeyi engelledi" 27 Mayıs 1960’da darbe olduğunda şehirlerde yaşayan daha çok CHP’li halkın tankların üzerine çıkarak darbeyi desteklediğini aktaran Yrd. Doç. Dr. Kolaç, şöyle devam etti: “Günümüzde de 15 Temmuz darbe girişiminde tam tersi olmuştur. Yine şehirlerdeki halk demokrasi kültürüne sahip oldukları için tankların üzerine çıkarak darbeyi engellemiştir. Türkiye’de demokrasi tarihi 1960’taki halkın tankların üzerine çıkarak darbeyi onaylamasıyla 56 yıl sonra 15 Temmuz 2016’da haklın tankların üzerine çıkarak darbeyi engellemesi Türkiye demokrasi tarihinin en önemli iki tablosudur. Artık bu süreçten sonra Türkiye’de milli irade, milli düşünce öne çıkmıştır. Gelecek için elbette bir şey söyleyemeyiz ama bu kültürden sonra Türkiye’de yeni bir darbenin olması zor. Şunu belirteyim, Türkiye’deki bütün darbeler dış desteklidir, onaylıdır. Bu darbe girişiminin olması düşünülemez artık. 27 Mayıs 1960 darbesi, darbe girişimleri, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 darbeleri değişik sebeplerle dış onaylı olduğu bilinmektedir. Biz tüm bu darbe ve girişimlerini ders kitabımıza alarak öğrencilerimize okutup tarihe tanıklık etmelerini istedik.”

