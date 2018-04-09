Darbeci tankçılara ceza yağdı Haberi



- Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Tank Taburu personelinin yargılandığı davada 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 27 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Tank Taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 63 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Davanın bugünkü celsesinde sanıkların son sözleri soruldu. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların son sözünün ardından nihai kararını açıkladı.

Buna göre, sanıklar eski Tank Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Nuri Büyükyazıcı, Turan Baysal, Adil Baykal, Abdullah Çakır, Fatih Anaz, Hüseyin Nişancı, İsmail Göktürk, Mahmut Onur Uçar, Eray Koç, Ahmet Özkılıç ve Bayram Kılıç'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

27 darbeciye müebbet Mahkeme, sanıklar Selim Gedikli, Ramazan Ulutaş, Mustafa Ümit Taşpınar, Soner Demirci, Fatih Topal, Uğur Kaya, Halil İbrahim Çubuk, Ali Aksoy, Şerafettin Atmaca, Mehmet Levent Özer, Rıfat Gökçen, Vedat İpek, Erkan Doğru, Kadir Özsağlam, Sinan Karışmaz, Mehmet Cankurt, Uğur Aymayan, Yunus Parakazan, Aslan Köse, Yunus Akyüz, Ziya Özgür Çiçek, Mehmet Akdeniz, Mustafa Durdu, Emrah Cesim, Serhat Şahin, Atakan Göktürk ve Ercan Yalçın'a aynı suçtan müebbet hapis cezası verdi. Sanıklar Süleyman Kırsever, Mutlu Dilek, Ferhat Coşkun, Samet Karakuş, İsmet Uğurlu, Süleyman Erkaç, Mehmet Çınar, Uğur Özel, İlhami Aytemiz, Mustafa Toker, Ersel Yaşar, Yusuf Kenan Deniz, Rüçhan Öner ve Yunus Ünlüsoy'ın ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etmek"ten 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti. Diğer eylemlerden dolayı da ceza verildi Sanıklar, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçunun yanı sıra diğer suçlardan da cezalandırıldı. Buna göre, eski Tank Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Nuri Büyükyazıcı'ya 5 kişiyi "kasten öldürme" suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 37 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 594 yıl, "kamu malına zarar verme" suçundan 9 yıl ve "müştekilerin malına zarar verme" suçundan ise 55 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi. Sanık Fatih Anaz'a, 3 kişiyi "kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, 11 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 195 yıl, "kamu malına zarar verme" suçundan 9 yıl ve "müştekilerin malına zarar verme" suçundan 9 yıl 2 ay hapis verildi.

Sanık Ali Aksoy, 2 kişiyi "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet, 11 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 163 yıl 6 ay, "kamu malına zarar verme" suçundan 7 yıl 6 ay, "müştekilerin malına zarar verme" suçundan 7 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. Sanık Bayram Kılıç, 2 kişiyi "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 15 yıl, "kamu malına zarar verme" suçundan 9 yıl, "müştekilerin malına zarar verme" suçundan 9 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı. Geriye kalan 48 sanığın da ayrıca farklı sürelerde hapis cezası ile cezalandırılmalarına hükmeden mahkeme, darbe girişimi sırasında er olarak vatani görevini yapan ve tutuksuz yargılanan 11 sanığın ise beraatine karar verdi.

