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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Darbe girişiminde Kartal Köprüsü’ndeki olaylara ilişkin dava - İSTANBUL Haberi

Darbe girişiminde Kartal Köprüsü’ndeki olaylara ilişkin dava - İSTANBUL Haberi

- Duruşma Salonları girişinden detaylarİSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü’nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 34 kişinin yargılandığı davanın Samandıra Gişeler dosyasından ayrılmasından sonraki altıncı duruşması başladı.
Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, 22 tutuklu, 6 tutuksuz sanık ve tarafların avukatları katıldı.
Duruşma, tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor. - İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı ve Kara Harp Akademisinde görevli bazı askerlerin 15 Temmuz'da Kartal Köprüsü ve Samandıra Gişeleri’ni kontrol altına almaya çalıştıkları bilgisine yer veriliyor.Hazırlanan iddianamede, bütün sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.Mahkeme heyeti, 14 Aralık 2017 tarihindeki duruşmada, Çekmeköy Kışlası, Samandıra Gişeler ve Kartal Köprüsü’nde görevli sanıkların dosyalarının ayırmasına karar vermişti.

Diana Anayasa Darbe Girişimi Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

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