Darbe girişiminde Kartal Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin dava - İSTANBUL
- Duruşma salonu girişinden detaylarDarbe girişiminde Kartal Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin dava - FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 34 kişinin yargılandığı davanın Samandıra Gişeler dosyasından ayrılmasından sonraki davanın görülmesine devam edildiİSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü’nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 34 kişinin yargılandığı davanın Samandıra Gişeler dosyasından ayrılmasından sonraki davada, "ana darbe" davasının sanığı Ömer Faruk Özköse, tanık olarak dinlenildi.Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, İstanbul 'daki "ana darbe" davasının tutuklu sanığı Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse, Bölge Adliye Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık sıfatıyla ifade verdi.Tanık Özköse, kışladan dışarıya çıkılmasıyla ilgili ön kordinasyonun yapılmadığını, 23. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı’ndan dışarıya çıkan kişilerin ayaküstü belirlendiğini, 8 unsurun olduğunu, her bir unsurun başına 1 öğrenci subayın verilmesi konusunun konuşulduğunu ve kışlada kalanlara da kışlada beklemeleri yönünde emir verildiğini iddia etti.Mahkeme Başkanı Ali Öztürk’ün, "Birlikleri hangi amaçla çıkardın?" sorusuna Özköse, "Birlikler tamamen KOTDOD görev maksadıyla dışarı çıkarıldı. Benim emrimle arkadaşlar Kartal Köprüsü ve Samandıra Gişeler’e gittiler. Darbe maksadıyla gidilmemiştir. Darbe maksadıyla harekete eden bir birlik bu şekilde hareket etmez." diyerek cevap verdi.Özköse, 11 kişinin yaralanmasına ilişkin olayların meydana geldiği Kartal Köprüsü’nde vatandaşlara cebir ve şiddet uygulanmadığını savunarak, "Vatandaşlarla münakaşa bile edilmemiştir. Provokasyonu bizim arkadaşlar engellemiştir. Ciddi bir şey yaşanmadan geri dönüldü. Arkadaşlarımın hiçbirinin darbe girişimi kastı yoktur." ifadelerini kullandı.Akademiden gelen öğrenci subayların terör eylemlerine takviye olmak için alaya geldiklerini ileri süren Özköse, ihtilal gibi bir konuşmanın olmadığını, akademi öğrencilerini tabur komutanının emrine verdiğini savundu.Duruşma, yarına ertelendi.