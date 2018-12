Dar sokaktan geçmeye çalışan araçlar evlere çarpıyor

-Evlerdeki hasarlardan görüntüler

( ESKİŞEHİR )- Evlerine düzenli olarak araba çarpıyor- Yolların darlığı mahalle sakinlerini çileden çıkardı- Mahalle sakini Erdal Yavuz:- "Deprem oluyor gibi sallantı oluyor" ESKİŞEHİR



- Eskişehir’in tarihi Odunpazarı bölgesinde ikamet eden mahalle sakinlerinin evlerine, sokakların dar olması dolayısıyla düzenli olarak arabalar çarpıyor. Evlerinde korku içinde yaşadıklarını belirten vatandaşlar, genellikle maddi zararları da kendi ceplerinden ödüyor. Akcami Mahallesi Cemalciler Sokak-Demirciler Sokak kesişiminde oturan mahalleliler, özellikle perşembe günü kurulan halk pazarı sebebiyle tedirginlik yaşıyor. Sokaktan geçen araba sayısının artmasından dolayı çoğu kez evlerinin önünde nöbet tutan vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirerek, sokağın trafiğe kapatılmasını arzu ettiklerini dile getirdiler. "Geçende çarptığında vitrinim yıkıldı" Uzun yıllardır Odunpazarı’nda yaşayan Aliye Erden, problemin çözülmesi için birçok yere dilekçe yazdığını ve yardım istediğini belirterek, "Defalarca evime araba çarptı. Defalarca dilekçe verdim. O oraya gönderiyor, o oraya gönderiyor. Bir cevap alamadım. Bundan 10 gün önce Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile birebir telefonda görüştüm. 'Ben ilgileneyim' dedi.

Çarşamba günü tekrar dilekçe verdim. Arkamda duba 15 gün önce yıkıldı, hiçbir şey yapılmadı. Kaymakama dilekçe verdim, kaymakamdan olumsuz cevap geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kabul etmiyormuş. Sadece istediğim şey, kaldırıma duba koyulması. Pazarcılar geçiyor, köşeyi mahvediyorlar. Kafeler çoğaldığı için çok araba var. Turistler de geliyor. Bir keresinde doğalgaz kutuma çarptılar. Yaz günüydü. Doğalgaz kesildi. Servisini çağırıp, baktırdım. ‘Abla iyi ki kesilmiş’ dediler. Kesilmeseydi çok büyük bir tehlike olurdu. Evin içindeki duvarım çatladı. Alçı yaptırdım. Geçende çarptığında vitrinim yıkıldı. Doğalgaz falan patlarsa can güvenliği de yok. Ben perşembe günleri elime kağıt kalem alıyorum; soğukta, sıcakta camdayım. Eve çarparlarsa plakalarını almak için. En azından zararımı ödesin diye. Bunu Büyükşehir Belediyesi yapmazsa kim yapacak? Kararlıyım, bunu Cumhurbaşkanı’na kadar duyuracağım. O duyduğu zaman da kesin bu iş olur. Buna eminim” şeklinde konuştu.

"Deprem oluyor gibi sallantı oluyor" Evlerine defalarca kez araba çarptığını ve bu konuda yapabilecekleri bir şey olmadığını dile getiren Erdal Yavuz, “Biz de bu olayı defalarca yaşadık. Köşeden çarpıyorlar, gidiyorlar ama yakalayamıyoruz. Mecburiyetten kendimiz yaptırıyoruz. İçeride 2 tane çocuğum var. 5 kişi yaşıyoruz. Yağmur saçağına geçende çarpıp gittiler. Doğalgaza da çarptılar. Karşı komşumuzun da doğalgazına çarptılar. Bunun çözümü için uygun bir birim mutlaka vardır. Biz ulaşamıyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Pazarcılara da bir şey diyemiyorum onlar da ekmek derdinde. Yanlışlıkla çarpıyor belki korkuyor kaçıyor ama sonuçta mağdur olan yine biz kalıyoruz burada. Gece nöbeti tutar gibi akşam saat 6-7 olduğunda burada bekliyoruz biz. Yapabileceğimiz bir şey de kalmıyor. Birilerini sesimiz duyuracağız diye artık biz de yorulduk. 30 yıldan beridir burada ikamet ediyoruz. Araçlar çarptığında deprem oluyor gibi sallantı oluyor. Boydan boya komple çatlaklar oluşuyor” ifadelerini kullandı. "Evimizde korku içinde yaşıyoruz" Yaşanan problem ile ilgili görüşlerini paylaşan bir diğer mahalle sakini ise Ahmet Kalan ise şunları kaydetti: “Yaklaşık 1 ay önce bizim kapının üstündeki çıkmaya çarptılar. Bu 3’üncü veya 4’üncü oluyor. Her seferinde kendimiz yaptırıyoruz zaten. Sokak dar. Özellikle perşembe günleri çok büyük sıkıntı oluyor. Pazar arabaları fark etmiyorlar. En son biz son çare olarak ışık taktırdık. Nispeten azaldı ama her perşembe buradaki dubalar mutlaka kırılıyor. Tamir ediliyor. Belediye işçilerine de sorsanız muhtemelen onlar da bıkmışlardır tamir etmekten. Evimizde korku içinde yaşıyoruz. Ev de bizim olduğu için çıkma imkanımız yok, taşınma imkanımız da yok.” (MUR-KA