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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Dansçı genci bıçaklayan lise öğrencisinin 13 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

Dansçı genci bıçaklayan lise öğrencisinin 13 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

arşiv görüntüler

Adli Kontrol Lise Öğrencisi Yakalama Kararı Hapis Cezası Lise Öğrenci 

-fotoğraf

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bakırköy’de profesyonel dansçı bir genci bıçaklayarak ağır yaralayan genç hakkında 13 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi. Berhan T. 20 Aralık 2019’da Bakırköy’de bir grubun saldırısına uğramış ve bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Profesyonel dansçı gencin tedavisi hastanede devam ederken olayın şüphelisi B.Ç. gözaltına alınmış ancak daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılarak yeniden gözaltına alınan B.Ç. ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) B.Ç.’nin ifadesine yer verildi.
B.Ç., Berhan T.’nin kendisini yaraladığını ve korkutmak için bıçağı salladığını söyledi.

İddianamede, B.Ç.’nin Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’nde okuyan öğrencilerden birine ‘sen veya arkadaşların hiç fark etmez. Pazartesi okul çıkışında ölüm fermanınızı imzalayacağım’ mesajını gönderdiği de kaydedildi. B.Ç.’nin Berhan T.’yi hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığının aktarıldığı iddianamede, kavga esnasında “Bıçağı yok edin” dediği kaydedildi. Mağdur çocuğun kendi imkanlarıyla olay yerinden kaçtığı da iddianamede ifade edildi. B.Ç.’nin beyanlarına itibar edilmediğinin aktarıldığı iddianamede, ölüm fermanı şeklinde mesajlar gönderdiği ve buluşma ayarlamaya çalıştığı açıklandı. B.Ç. ve arkadaşlarının mağdur çocuk ile arkadaşlarını sıkıştırdığı ve hedef gözeterek iki kere bıçak ile vurduğu belirtildi. Mağdur çocuğun kendi imkanlarıyla kaçtığı da iddianamede aktarılarak B.Ç.’nin kastının öldürmeye yönelik olduğu ancak eylemini tamamlayamadığı aktarıldı. B.Ç. hakkında ‘çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. B.Ç. iddianamenin kabul edilmesi halinde önümüzdeki günlerde Çocuk Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.
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