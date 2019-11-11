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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Danimarkalı İŞİD üyesi ülkesine gönderildi

Danimarkalı İŞİD üyesi ülkesine gönderildi

Uçaktan görüntü

Polis Akalan Güvenlik Önlemi Teröristler Sınır Dışı 

-Polis ekiplerinin güvenlik önlemi
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Türkiye’de yakalanan yabancı teröristler ülkelerine gönderilmeye başlandı. Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan İŞİD üyesi Danimarkalı terörist ülkesine gönderildi. Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Danimarkalı adı açıklanmayan terörist, polis eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi.
Sınır dışı işlemleri tamamlanan terörist Kopenhag'a gönderilmek üzere Türk Hava Yolları uçağına bindirildi. Danimarkalı teröristin sınır dışı edilmesi işlemi yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.
(ÖFA
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