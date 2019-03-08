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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Dana mezbahadan kaçtı, trafik birbirine girdi

Dana mezbahadan kaçtı, trafik birbirine girdi

Habere ilişkin detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Akalan Güvenlik Önlemi Dikkatsizlik 


- Tekirdağ’da kesilmek üzere mezbahaya getirilen dana bir anlık dikkatsizlik sonucu kaçtı. Trafikte sürücülere zor anlar yaşatan dana Süleymanpaşa Veterinerlik Hizmetleri ekipleri tarafından iğneyle uyutularak yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kesilmek üzere mezbahaya götürülen dana bir anlık dikkatsizlik sonucu kaçarak alandan uzaklaştı. Tekirdağ-Malkara çevreyoluna çıkan dana trafiği birbirine kattı. Kaçan danayı, sahipleri ve sürücüler yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Dana yakalanamayınca Süleymanpaşa Veterinerlik Hizmetleri ekiplerine haber verildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen veterinerlik hizmetleri ekipleri danayı iğneyle uyutarak yakaladı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi almasının ardından dana yeniden mezbahaya götürüldü.
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