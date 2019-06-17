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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Dana Ferdinand baba oldu

Dana Ferdinand baba oldu

doğum sonrası detaylar

Sosyal Medya 

-arşiv görüntüler

( İZMİR ) - İZMİR

- Ünlü sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Platformu tarafından satın alınarak İzmir'deki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na gönderilen dana 'Ferdinand' baba oldu. Geçen Kurban Bayramı'nın 1. günü kesilmemek için Rize İyidere'de kaçarak denize giren ve bayramın son günü Trabzon Sürmene'de yüzerken bulunan dana ‘Ferdinand', ünlü sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Platformu tarafından satın alınarak İzmir'deki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na gönderilmişti. Ferdinand, Babalar Günü'nde baba oldu. Yavrunun ismi, Ahbap Paltformu tarafından 'Ferdi' konuldu. Haluk Levent sosyal medya hesabından bir video paylaşarak "Babalar gününde dede oldum. Ferdinand-Yıldız çiftinin bir oğlu oldu. Adını Ferdi koyduk" diye yazdı.
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