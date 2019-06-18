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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Damperlinin yan bölmelerinde 8 bin 170 paket kaçak sigara bulundu İzle

Damperlinin yan bölmelerinde 8 bin 170 paket kaçak sigara bulundu İzle

Kapağın açılması

Adli Kontrol Kaçak Akalan Sigara Kaçak Sigara 

-Sigaraların bulunması

( VAN ) VAN

- Van’ın Başkale ilçesinde şüphe üzerine havuzlu damperlinin yan bölmelerinde 8 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Hakkari-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 35 plaka sayılı çekiciye bağlı 38 plaka sayılı dorsede arama yapıldığı belirtildi. Aramada, havuzlu damperin yan bölümlerine zulalanmış toplam 8 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan M.Y. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (MSA-Y)
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