Damperlinin yan bölmelerinde 8 bin 170 paket kaçak sigara bulundu

-Sigaraların bulunması



( VAN ) VAN



- Van’ın Başkale ilçesinde şüphe üzerine havuzlu damperlinin yan bölmelerinde 8 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Hakkari-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 35 plaka sayılı çekiciye bağlı 38 plaka sayılı dorsede arama yapıldığı belirtildi. Aramada, havuzlu damperin yan bölümlerine zulalanmış toplam 8 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan M.Y. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (MSA-Y)

