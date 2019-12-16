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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Damperi elektrik tellerine takılan kamyon alev alev yandı

Damperi elektrik tellerine takılan kamyon alev alev yandı

Yanan kamyon detay

Doğalgaz Polis Perini Doğalgaz Kutusu Polis Ekipleri 

-genele detay

( SAKARYA ) - Alevlerin doğalgaz kutusuna sıçramasıyla yangın büyürken, polis sokağı boşalttı SAKARYA

- Sakarya'da damperi aniden açılarak elektrik tellerine takılan kamyon yanmaya başladı.
Alevler doğalgaz kutusuna da sıçrarken, söndürme çalışmaları sürüyor. Olay, Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi Yalçın Sokak'ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın önünde bulunan kamyon, damperinin aniden açılarak elektrik tellerine temas etmesi ile yanmaya başladı.
Yangın binanın doğalgaz kutusuna da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve gaz firması yetkilileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan aracı ve doğalgaz kutusunu söndürme çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı sokaktaki vatandaşları tahliye etti.
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