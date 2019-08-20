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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Damperi açılan kamyon kameraların bulunduğu direğe çarptı - BOLU

Damperi açılan kamyon kameraların bulunduğu direğe çarptı - BOLU

- Olay yerinden detaylarBOLU (AA) - Bolu 'da seyir halindeyken damperi açılan kamyon, Kırmızı Işık İhlal Tespit Direği'ne çarptı.D - 100 Kara Yolu'ndan Ankara istikametine seyreden Mustafa Can idaresindeki 14 AL 073 plakalı kamyon, Yol, Elektrik ve Su kavşağında seyir halindeyken damperi açılarak, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki Kırmızı Işık İhlal Tespit Direğine çarptı.Çarpmanın etkisiyle, üzerinde kameraların bulunduğu direk büyük çapta zarar gördü.Olay yerine gelen ekipler yolu ulaşıma kaparak, vinç yardımıyla direğin devrilmesini engellendi. Daha sonra Bolu Belediyesi ekipleri tarafından direkte bulunan kameralar söküldü. Ardından, damperi açılan kamyon çaptığı direğin altından geriye alındı. Ekiplerin yardımıyla, zarar gören Kırmızı Işık İhlal Tespit Direği vinç yardımıyla ekipler tarafından sökülerek yoldan kaldırıldı.Ulaşıma kapanan yol, kamyon ve direğin kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kamera 

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