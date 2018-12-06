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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Damdan düşen şahıs,helikopterle hastaneye yetiştirildi

Damdan düşen şahıs,helikopterle hastaneye yetiştirildi

-YARALININ AMBULANS HELİKOPTERE BİNDİRİLMESİ

İlk Müdahale Hastane Ambulans Helikopter Sağlık Ekipleri Helikopter 

--HELİKOPTERİN HASTANEYE İNMESİ VE HASTANEYE TAŞINMASI

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da çatıdan düşen ve ağır yaralanan Garip Efe (55), ambulans helikopterle hastaneye yetiştirilerek tedavi altına alındı. Olay, merkeze 160 kilometre uzaklıkta Karakoçan ilçesi Çan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıktığı çatıda dengesini kaybeden Garip Efe, aşağı düştü. Ağır yaralanan Efe’nin ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi. En yakın ambulans ekiplerinin vakada olmasından dolayı, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi tarafından helikopter ambulans istendi. Bu esnada olay yerine ulaşan ve ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada helikopter ambulans olay yerine ulaşarak yaralıyı aldı.Yaralı helikopter ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne ulaştırılarak tedavi altına alındı. (CK-HİV-
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