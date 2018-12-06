Damdan düşen şahıs,helikopterle hastaneye yetiştirildi

--HELİKOPTERİN HASTANEYE İNMESİ VE HASTANEYE TAŞINMASI



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da çatıdan düşen ve ağır yaralanan Garip Efe (55), ambulans helikopterle hastaneye yetiştirilerek tedavi altına alındı. Olay, merkeze 160 kilometre uzaklıkta Karakoçan ilçesi Çan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıktığı çatıda dengesini kaybeden Garip Efe, aşağı düştü. Ağır yaralanan Efe’nin ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi. En yakın ambulans ekiplerinin vakada olmasından dolayı, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi tarafından helikopter ambulans istendi. Bu esnada olay yerine ulaşan ve ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada helikopter ambulans olay yerine ulaşarak yaralıyı aldı.Yaralı helikopter ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne ulaştırılarak tedavi altına alındı. (CK-HİV-

