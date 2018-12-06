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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Damdan düşen kişi ambulans helikopterle hastaneye götürüldü - ELAZIĞ

Damdan düşen kişi ambulans helikopterle hastaneye götürüldü - ELAZIĞ

- Ambulans helikopterin Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine gelmesi - Ambulans helikopterin inişinden fonlar - Hastanın ambulanstan indirilmesi - Sağlık personelinin hastayı acile taşıması - Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinin detay görüntüsüDamdan düşen kişi ambulans helikopterle hastaneye götürüldüELAZIĞ (AA) - Elazığ 'ın Karakoçan ilçesinin Çan köyünde, yüksekten düşen kişi, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.Alınan bilgiye göre, ilçeye yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Çan köyünde yaşayan 55 yaşındaki Garip Efe, evinin damından düşerek yaralandı.112 Acil Komuta Merkezi tarafından yapılan araştırmada, köy yolunun virajlı olduğu tespit edilince vakaya erken ulaşılması amacıyla tedbiren Malatya'dan ambulans helikopter talebinde bulunuldu.Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede, Efe'nin kara ambulansıyla merkeze naklinin riskli olacağına karar verildi.
Bunun üzerine Efe, helikopter ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine ulaştırıldı.Tedavi altına alınan Efe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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