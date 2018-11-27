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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Damdan düşen 65 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

Damdan düşen 65 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

Adli Tıp Kurumu morgundan görüntüler

Hastane Cenaze Gesi Ağır Yaralı 

-Yakınlarından detaylar
-Cenaze aracından detaylar
-Cenazeden görüntüler
-FOTO

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da 65 yaşındaki kişi, çıktığı evinin damında dengesini kaybederek yere düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Sarıaltın Mahallesinde yaşandı. Evinin duvarına yasladığı tahtadan yapma merdiven ile çıkan Hasan Kılıçaslan (65), bir süre sonra damda dengesini kaybederek yere çakıldı. Ağır yaralanan Kılıçaslan, yakınları tarafından araçla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Kılıçaslan daha sonra ambulansla merkezdeki özel hastaneye sevk edildi. Burada tedavisine devam edilen ağır yaralı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan cenaze yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (SÖ-SD-
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