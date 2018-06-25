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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Damda yatan kız maganda kurşunuyla yaralandı Video

Damda yatan kız maganda kurşunuyla yaralandı Video

Yaralı kızın ambulansa taşınması

Maganda Kurşunu Mangan 

-Hastaneden genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da damda yatan kız manganda kurşunuyla yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesinde yaşandı. Damda uyuyan 15 yaşındaki Ayşe D. kim tarafından belirlenemeyen maganda kurşunuyla yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kızın ayağından yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahın kim tarafından ateşlendiği konusunda araştırmanın deva ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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