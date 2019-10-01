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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Damda uyuyan genç kanlar içerisinde uyandı

Damda uyuyan genç kanlar içerisinde uyandı

yaralanan genç, yaralarını göstermesi, vurulduğu yeri göstermesi, olayı anlatması, detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Polis Hastane Sağlık Ekipleri 


- Gaziantep'in Nizip ilçesinde evin damında uyuyan genç, kanlar içerisinde bulundu. Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde yaşayan Barış çelen, gece evinin damında yattı. Gece acı içerisinde uyanan Barış Çelen, sırtında kanları görünce ailesinden yardım istedi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Çelen'in sırtında kurşun tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ateş açan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.
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