Damat ve kaynananın kanserle mücadelesiV

-Damadın kaynanasının tansiyonunu ölçmesi

-Konuşmalar

-Damadın çocuklarını sevmesi

-Damatla yapılan röportaj



( MARDİN ) Damat ve kaynananın kanserle mücadelesi MARDİN



- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Mahmut Tekin ve 72 yaşındaki kaynanası Emine Günenç, kansere yakalandı. Kanser ile amansız mücadele eden ikilinin birbirlerine verdikleri manevi destek görenleri duygulandırdı. Kızıltepeli damat ve kaynana 2 ay arayla kansere yakalandı. 2014 yılında rahatsızlanan 4 çocuk babası Mahmut Tekin gittiği hastanede mesane kanseri olduğunu öğrendi. Tekin'den 2 ay sonra 72 yaşındaki kaynanası Emine Gönenç'e de gırtlak kanseri teşhisi konuldu. Kanser tedavisi gören ikilinin dayanışması görenleri duygulandırıyor. Bir birlerine moral verdiğini söyleyen Mahmut Tekin, "Bu hastalığa 2014 yılında yakalandım. Kızıltepe Devlet Hastanesine gittikten sonra öğrendim. Kaynanam da benim gibi bu hastalığa yakalandı. Onun gırtlağında çıktı. Onun da tedavisi devam ediyor. O İstanbul'a gidiyor. Ben tahlillerimi burada yapıp Adana'ya gönderiyorum. Birbirimize moral veriyoruz. Çok şükür bu da Allah'ın bir vergisi. Ben İpek Mahallesinde oturuyorum, kaynanam da Sanayi Mahallesinde oturuyor. 2-3 günde bir ya o yanımıza geliyor ya da biz onun yanına gidiyoruz. Yaşlılığından ve rahatsızlığından dolayı genelde biz onun yanına gidiyoruz. O bana, ben ona moral veriyorum. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Sık sık ziyaret ederek destek oluyoruz birbirimize" dedi.

"Kanserle birlikte hayatım değişti" Hastalıkla birlikte hayatının değiştiğini anlatan Tekin, "Ameliyat oldum. Bana da torba bağladılar, 2 ayda bir bu torba Adana'dan bana geliyor. Akşamları bu torbadan dolayı çok rahatsız oluyorum. İnsanın psikolojisi bozuluyor. Dengesi bozuluyor. Torba takıldı. Bu bazen beni uyutmuyor. Yani bu hastalıktan sonra bir Mahmut gitti başka bir Mahmut geldi. Hayatımı allak bullak etti" diye konuştu.



