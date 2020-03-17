Damat misafirlere, belediye başkanı gelin ve damada kolonya döktü

-DAMADIN MİSAFİRLERE KOLONYA DÖKMESİ

-BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ATEŞ'İN NİKAHI KIYMASI

-BELEDİYE BAŞKANI ATEŞ'İN GELİN VE DAMADA KOLONYA DÖKMESİ

-BELEDİYE BAŞKANI ATEŞ'İN EVLİLİK CÜZDANINI GELİNE VERMESİ

-DAMAT BURAK BURUNSUZ İLE RÖPORTAJ



( NEVŞEHİR )- Nikah töreninde koronavirüse karşı kolonyalı tedbir NEVŞEHİR



- Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde kıyılan nikahta törene kolonyalı önlem damga vurdu.Ortahisar beldesinde Merve Sarı ve Burak Burunsuz düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi. Mahzen Cave Otel’de nikah töreni öncesinde damat Burak Burunsuz nikahı kıymak için gelen Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş’e ve davetlilere kolonya ikram etmesi dikkatlerden kaçmadı. Genç çiftçin nikahını kıyan Ortahisar Belediye Başkanı çifte bir ömür boyu mutluluk dilerken gelin ve damada kolonya döktü. Belediye Başkanı Ateş genç çifte kolonya dökmesinin ardından ise evlilik cüzdanını geline takdim etti.Nikah töreni sonrasında açıklamada bulunan damat Burak Burunsuz, “Son günlerde ülkemizde yaşanan koronavirüs tehdidi ile birlikte başkanımız ve biz virüse nasıl bir önlem alabiliriz diye düşündük. Nikah törenimize katılanlara virüse karşı önlem olarak kolonyayı çare olarak bulduk. Kolonyanın dezenfektan olarak daha iyi olacağını düşünüyoruz. Türk toplumunun da temelinde kolonyanın yattığını biliyoruz. Bu yüzden de başkanımız bize bizde misafirlerimize kolonya ikramında bulunarak önlem almayı tercih ettik” dedi.





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