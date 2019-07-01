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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Damat kayınpederini silahla vurarak ağır yaraladı - DİYARBAKIR

Damat kayınpederini silahla vurarak ağır yaraladı - DİYARBAKIR

- Olay yerinden detaylar - Olay yeri inceleme ekibinin delil toplaması - Olay yerindeki araçların camlarının kırılması - Olay yerinde bulunan silah ve mermiler Damat kayınpederini silahla vurarak ağır yaraladıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Kayapınar ilçesinde damadı tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde 64 BD 425 plakalı aracında bulunan Aydın Erşetoğlu'na (56) damadı Rıdvan E. tarafından silahla ateş açıldı.Saldırıda ağır yaralanan Erşetoğlu, 112 Acil Servis ekibince özel hastaneye kaldırıldı.Silahıyla yakalanan Rıdvan E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.Saldırının boşanma davasından kaynaklandığı iddia edildi.

Hastane Akalan Boşanma Davası Mermi 

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