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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Damat gelin almaya TIR ile gitti

Damat gelin almaya TIR ile gitti

Gelin tırı genel görünüm

Tır Şoförü Gelin Arabası Çekim 

-Tırın önü yakın çekim
-Tırın arkasında yazan yazı
-Tırın yandan görünümü
-Gelin ve damadın gelişi
-Tır önünde poz vermeleri
-Tır önünde röportajları
-Tıra binişleri
-El sallamaları
-Gelinin tırda meşale yakması
-Gelin ve damadın meşale yaktıkları tırda ilerlemeleri
-Tırla yolculukları (detaylı)
-Tırla yolculuk ederken gelinin el sallaması

( HATAY )- Hatay’da, tır şoförü damat hayalini gerçekleştirerek gelini almaya tırıyla gitti- Çift, ellerinde meşalelerle, süslenen tır ile şehir turu attı HATAY

- Hatay’da, tır şoförü damat hayalini gerçekleştirerek gelini almaya tırıyla gitti. Antakya ilçesinde yaşayan tır şoförü Murat Günal’ın ‘tırdan gelin arabası’ hayali gerçek oldu. Tırının dorsesini çıkartarak renkli şeritlerle süsleyen damat, kuafördeki gelini almak için tırının başına geçti. Damadı tırın başında görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, gelin Elif Tümkaya gelin arabası olarak süslenen tıra bindi. Çift, ellerinde meşalelerle, süslenen tır ile şehir turu attı. Gelin arabası yerine çok sevdiği tırıyla gelini almaya gitmeyi hayal ettiğini söyleyen damat Murat Günal, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Damat Günal, “Benim hayalimdi tırımı süsleyip gelin arabası yapmak ve hayalimi gerçekleştirdim. Hayat arkadaşıma da bunu teklif ettiğimde sağ olsun o da beni kırmayıp kabul etti. Biraz farklı olsun istedik. Bu farkındalığımızı da tüm herkese göstermiş olduk” dedi.
Gelin Elif Tümkaya, “İlk duyduğumda çok şaşırdım, farklı bir tepki ile karşılamıştım. Ama daha sonrasında farklı olabileceğini düşündüğümüz için bende onayladım” dedi.

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