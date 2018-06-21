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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Damat dehşetinin ardından anne baba ve kızı son yolculuklarına uğurlandı Haberi

Damat dehşetinin ardından anne baba ve kızı son yolculuklarına uğurlandı Haberi

cenaze namazından görüntüler, Adem Esen ile röp, detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Cenaze Oturma Odası Cenaze Namazı Kayınvalide Pompalı Tüfek 


- Gaziantep'in Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki damat, tarafından öldürülen eşi, kayınvalidesi ve kayınpederinin cenazeleri aynı mezarlıkta yan yana defnedildi. Nizip ilçesi Bahçeli Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde bahçeli mahallesinde meydana gelen olayda öfkeli damat Eyyüp Y tarafından pompalı tüfek ile açılan ateş sonucu eşi Gülşen Yakar (25), Bekir Köse (48) ve Gülsüm Köse öldürülmüştü. Otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nizip Asri Mezarlık morgundan alınan cenazeler, cenaze araçları ile Bahçeli Mahallesi'ne getirildi.
Aynı olayda öldürülen anne, baba ve kızların cenazeleri mezarlıkta oluşturulan alanda kılınan cenaze namazının ardından göz yaşı ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeler, yan yana açılan mezarlarda defnedildi. Olaydan önce öldürmekle tehdit etmiş Ailenin yakınlarından Adem Esen ise Eyyüp Y'nin olaydan bir gün öncesinde de gittiği evde bulunan kızını zorla aldığı ve aileyi öldürmekle tehdit ettiğini ileri sürdü. Adem Esen, "Duyduğumuz üzere o zanlı olaydan bir gün önceki akşam eve gelerek çocuğunu zorla alıyor. Evden çıkarken de aileyi tehdit ederek, onlara 'yarın sabah saat 8'de geleceğim, hepinizi öldüreceğim' diyerek uzaklaşmış. Tabi aile bunu ciddiye almamış. Çocuk kaçırılınca eve Jandarma geliyor ama vefat edenler damatlarından şikayetçi olmuyor. Adam gece gelip evin yakınında tarlada sabah olmasını beklemiş ve sabah olunca da eve giriyor. Adamı evin girişinde kadını oturma odasında sofranın başında, eşini ise salonda banyonun yanında vuruyor. Son olarak da kaynını vuruyor oda ölü numarası yaparak ölümden kurtuluyor’ diye konuştu.
(SD-
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