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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Damadın sağdıcı 4 aylık bebek oldu Haberi

Damadın sağdıcı 4 aylık bebek oldu Haberi

4 aylık bebek sağdıçtan dayısının kucağında görüntüsü

Bebek İsaf Kız Kardeş 

-Damadın org çalıp şarkı söylemesi ve gelinin oynaması

( DENİZLİ )- Sağdıcı 4 aylık olan düğünün davetlilerini damat çaldığı org ile coşturdu- Müzisyen olan damat kendi düğünün de müziğini kendi çaldı- Damat çaldı söyledi gelin oynayarak eşlik etti DENİZLİ

- Denizli’de sağdıcı 4 aylık bebek olan düğünün damadı müzisyen olunca davetlileri başına geçtiği org ile çaldığı müziklerle coşturdu. Çardak ilçesi Beylerle mahallesinde yapılan düğünde Naci-Aysel Baş çifti dünya evine girdi. Düğün töreninde davetliler ise düğün alanına gittiklerinde hayatlarında beklide ilk defa başlarına gelen ilginç olaylar zinciri ile karşılaştı. Misafirler damadın Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan sağdıç (düğün boyunca güveye ya da geline kılavuzluk eden kimse) adayını kız kardeşinin çocuğu olan 4 aylık yeğeni Mehmet Ürkmez olarak seçtiğini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Minik sağdıç düğün boyunca akrabalarının kucağında damat olan dayısına eşlik etti. Minik Ürkmez düğünde yine dayısının kucağında dualara eşlik etti. Damat çalıp söyledi gelin oynadı Düğününde yaşanan bir başka ilginç olay ise asıl mesleği müzisyenlik olan damat Naci Baş’ın org’un başına geçerek şarkıları kendisinin çalıp, seslendirmesi oldu. Gelin Aysel Baş ise eşinin org ile çaldığı şarkılara oynayarak eşlik etti. Büyük bir mutluluk içerisinde geçen düğüne katılan davetliler ise beklide hayatlarının en ilginç düğününe katılmış oldu.
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