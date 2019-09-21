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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Damadın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Damadın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Halay görüntüleri

Bıçaklı Saldırı Asad Kamera Saldırı 

-Gelin ve damadın masadaki fotoğrafları

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te aileler arasında yapılan kına merasiminde boğazından bıçaklanarak öldürülen damadın, son görüntüleri ortaya çıktı. Olay, Şahinbey ilçesi Üçoklar Mahallesi’nde gece geç saatlerde meydana gelmişti. Damla ve Eser Efsane çiftinin dün gece saatlerinde kına merasimi gerçekleştirilmişti. Gelinin kınası yandıktan sonra damat Eser Efsane, iddiaya göre gelinin yakınları tarafından bıçaklı saldırıya uğramış ve boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Damla ve Eser çiftinin olayın ardından kına merasimi görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde gelin ve damadın yakınlarıyla birlikte halay çekmeleri yer alıyor. Mutlu günleri kabusa dönüşen çiftin, olaydan hemen önce gönüllerince eğlendikleri görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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