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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Damadı tarafından vurulan kayınpeder ağır yaralandı - KIRIKKALE---Haber Eksik

Damadı tarafından vurulan kayınpeder ağır yaralandı - KIRIKKALE---Haber Eksik

- Olay yerinden görüntü - Polis ekibinini bekleyişi - Boş tüfek mermi kovanıDamat kayınpederini silahla yaraladıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de damadı tarafından pompalı tüfekle vurulan kayınpeder ağır yaralandı.Abdullah Ü. (59), Tuna Caddesi 214. Sokak'ta evinin önünde damadı Z.E. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.E, pompalı tüfekle kayınpederine ateş etti.Yaralanan Abdullah Ü, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Olay yerinden kaçan Z.E, polislerce yakalandı.Abdullah Ü'nün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Polis Akalan Pompalı Tüfek Mermi 

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